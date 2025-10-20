LEXO PA REKLAMA!

Francë, Macron pret ish-presidentin Sarkozy në Pallatin Presidencial pak para se të dërgohet në burg

Lajmifundit / 20 Tetor 2025, 18:18
Bota

Francë, Macron pret ish-presidentin Sarkozy në Pallatin Presidencial

Emmanuel Macron ka konfirmuar se e kishte ftuar paraardhësin e tij, Nicolas Sarkozy , në pallatin presidencial disa ditë para se Sarkozy të bëhej ish-kreu i parë i shtetit në historinë moderne franceze që burgosej .

Takimi u zhvillua të premten e kaluar, raportoi Le Figaro.

“Ishte normale, në një nivel personal, të prisja një nga paraardhësit e mi në këtë kontekst”, u tha Macron gazetarëve gjatë një udhëtimi në Slloveni.

Ai theksoi se vizita nuk kishte për qëllim të cenonte pavarësinë e gjyqësorit francez.

Sarkozy tha gjatë fundjavës se do të fillonte të vuante dënimin e tij të martën në burgun Santé . Nuk dihet se sa gjatë do të mbetet i burgosur.

Me vete, tha ai, do të marrë “Konti i Monte Kristos” të Alexandre Dumas (heroi arrin të arratiset nga burgu pasi është burgosur padrejtësisht) dhe një biografi të Krishtit.

Ish-presidenti u dënua në shtator me pesë vjet burg për lejimin e bashkëpunëtorëve të përpiqeshin të siguronin mbështetje financiare nga regjimi i Muamar Gadafit në Libi në këmbim të favoreve ekonomike dhe diplomatike. Kjo ndodhi pak para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2007, të cilat ai i fitoi.

Ai është kreu i parë i shtetit francez që burgoset që nga Philippe Petain, një bashkëpunëtor famëkeq me nazistët gjatë pushtimit të vendit në Luftën e Dytë Botërore.

