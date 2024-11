VIDEO/ Shqipëria “zgjohet” vonë, Ukraina na rrëzon në 10 minuta nga Liga B

Shqipëria pësoi një humbje të hidhur në Ligën e Kombeve me rezultatin 1-2 në “Arenën Kombëtare” përballë Ukrainës, duke e mbyllur Grupin B1 në vendin e fundit.

KOmbetarja ka rënë kështu në Ligën C, kjo dhe falë rezultatit midis Çekisë dhe Gjeorgjisë në ndeshjen tjetër të këtij grupi, që pa fitues çekët 2-1.

Ndeshja nisi në mënyrën për të keqe për kuqezinjtë, të cilët pësuan dy gola në harkun e 4 minutave me anë të Zinchenkos dhe Yaremchuk, duke e parë veten në disavantazh të dyfishtë pas 10 minutave të para.

Pjesa e parë ishte për tu harruar për kuqezinjtë, të cilët nuk ishin asgjëkund në fushë.

Pjesa e dytë nisi me ritëm tjetër, kjo falë dhe zëvendësimeve të shpejta të bëra nga Sylvinho. Bajrami dhe Uzuni e vunë në provë mbrojtjen ukrainase. Ishte pikërisht Uzuni që fitoi një 11-metërsh në minutën e 73’, që u shndërrua në gol nga Bajrami dy minuta më pas.

Gjithsesi kuqezinjtë nuk arritën të shënonin dhe golin e barazimit, edhe pse rastet nuk munguan.

Kështu Shqipëria do të luajë edicionin e ardhshëm të Ligës së Kombeve në Ligën C, ku mbylli Grupin B1 me 6 pikë.

REZULTATI:

SHQIPËRI 1-2 UKRAINË

Bajrami (P) 75′ / Zinchenko 5′, Yaremchuk 10′

KOMENTI:

90+6′ Mbyllet sfida me fitoren 1-2 të Ukrainës!

90+5′ Asllani provon me një gjuajtje nga distanca, por topi shkon mbi kuadrat.

90+1′ Strakosha pret dy gjuajtje të një pas njëshme, duke i mohuar golin e tretë ukrainasve.

90′ Akordohen 5 minuta shtesë.

90′ Zëvendësim te Shqipëria. Largohet Laçi dhe në vendin e tij futet Seferi.

88′ Nazarenko provon me një gjuajtje brenda zonës, me topin që ndalet nga Strakosha.

85′ Dy zëvendësime te Ukraina. Largohen Mudryk dhe Hutsuliak, në vendet e tyre futen Talovierov dhe Nazarenko.

80′ Mitaj dhe Dovbyk ndëshkohen me kartonë të verdhë për një përplasje me njëri-tjetrin.

76′ Zëvendësim te Shqipëria. Largohet Ramadani dhe në vendin e tij futet Tuci.

76′ Dy zëvendësime te Ukraina. Largohen Konoplia dhe Yaremchuk, në vendet e tyre futen Sych dhe Dovbyk.

75′ GOOOL SHQIPËRIA 1-2/ Bajrami nuk gabon nga pika e bardhë e penalltisë. (VIDEO)

73′ Uzuni pengohet nga Trubin dhe gjyqtari akordon 11-metërsh.

69′ Zëvendësim te Ukraina. Largohet Zinchenko dhe në vendin e tij futet Shaparenko.

69′ Bajrami ka shkaktuar një ndërhyrje të gabuar dhe ndëshkohet me karton të verdhë.

62′ Ajeti godet nga distanca, me topin që ndalet nga Trubin.

58′ Uzuni merr një top nga Mitaj dhe në hyrje të zonës godet me të majtën, tentativa e të cilit shkon mbi kuadrat.

55′ Sudakov godet nga distanca, por topi shkon mbi kuadrat.

51′ Zëvendësim i detyruar te Shqipëria. Largohet Muçi dhe në vendin e tij futet Hoxha.

47′ Uzuni provon me një gjuajtje parabël, por topi nuk shkon në kuadrat.

46′ Dy zëvendësime te Shqipëria. Largohen Daku dhe Bajrami, në vendet e tyre futen Uzuni dhe Bajrami.

46′ Nis pjesa e dytë!

45+2′ Mbyllet pjesa e parë!

45+1′ Muçi provon me një gjuajtje nga distanca, por topi shkon jashtë kuadratit.

45′ Akordohet 1 minutë shtesë.

40′ Zinchenko hedh një krosim në zonë dhe Mudryk godet me të majtën, p[or topi shkon mbi kuadrat.

29′ Asani hedh një krosim drejt zonës, me topin që shkon direkt në duart e Trubin.

26′ Sudakov provon me një gjuajtje nga distamca, por ndalet nga Strakosha.

25′ Laçi provon me një gjuajtje fluturimthi brenda zonës, por topi shkon në rrjetën e jashtme.

24′ Mudryk pengohet brenda zonës duke pretenduar për 11-metërsh, por gjyqtari vijon lojën.

10′ GOL UKRAINA 0-2/ Konoplia pason me kokë brenda zonëz dhe Yaremchuk po me kokë dërgon topin në rrjetë. (VIDEO)

5′ GOL UKRAINA 0-1/ Një top ngel në zonën tonë, me Zinchenkon që godet dhe e çon në rrjetë. (VIDEO)

1’ Starton sfida në “Arenën Kombëtare”!