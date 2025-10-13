LEXO PA REKLAMA!

VIDEO/Shkruhet historia nga “peshkaqenët blu”, vendi i përbërë nga 10 ishuj siguron biletën në Botërorin 2026

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 20:23
Sport

Botërori 2026 ka njohur sot emrin e një tjetër skuadre debutuese në fazën finale të një turneut të tillë dhe ka qenë një surprizë e papritur për shumëkënd.

Kepi i Gjelbër, një nga vendet më të vogla në kualifikueset e zonës së Afrikës, ka siguruar biletën pasi ka dominuar një grup në të cilin gjendej edhe Kameruni me Libinë dhe Angolën.

Suksesi 3-0 sot i “peshkaqenëve blu” ndaj Esvatinit, bëri që shteti i vogël i përbërë nga 10 ishuj, të siguronte matematikisht vendin e parë në grup dhe një biletë në Botërorin e vitit të ardhshëm, si skuadra e 22-të që kualifikohet në këtë turne,

Me një popullsi që nuk arrin as 600 mijë banorët, ky bëhet shteti i dytë më i vogël që ka siguruar pjesëmarrjen në fazën finale të turneut, i kaluar vetëm nga Islanda.

