VIDEO/Shkruhet historia nga “peshkaqenët blu”, vendi i përbërë nga 10 ishuj siguron biletën në Botërorin 2026
Botërori 2026 ka njohur sot emrin e një tjetër skuadre debutuese në fazën finale të një turneut të tillë dhe ka qenë një surprizë e papritur për shumëkënd.
Kepi i Gjelbër, një nga vendet më të vogla në kualifikueset e zonës së Afrikës, ka siguruar biletën pasi ka dominuar një grup në të cilin gjendej edhe Kameruni me Libinë dhe Angolën.
Cape Verde have done it!— Maher Mezahi (@MezahiMaher) October 13, 2025
These are the scenes at full time as the Blue Sharks defeat eSwatini and become the 6th side to qualify for the 2026 FIFA World Cup
An archipelago of just half a million people shocked the world pic.twitter.com/Jq9NhaM6eL
Suksesi 3-0 sot i “peshkaqenëve blu” ndaj Esvatinit, bëri që shteti i vogël i përbërë nga 10 ishuj, të siguronte matematikisht vendin e parë në grup dhe një biletë në Botërorin e vitit të ardhshëm, si skuadra e 22-të që kualifikohet në këtë turne,
Me një popullsi që nuk arrin as 600 mijë banorët, ky bëhet shteti i dytë më i vogël që ka siguruar pjesëmarrjen në fazën finale të turneut, i kaluar vetëm nga Islanda.