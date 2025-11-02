VIDEO/ Përleshje e egër midis tifozëve të Dortmundit dhe Schalkes në një stacion treni
Urrejtja dhe rivaliteti mes tifozëve të Schalke dhe Dortmundit janë të njohura.
Edhe pse dy ekipet nuk luajnë në të njëjtën kategori këtë sezon, kjo nuk i ndali tifozët të përfshihen në një përplasje në Këln, njoftoi policia federale.
Ngjarja ndodhi herët në mëngjesin e së shtunës në një nga stacionet më qendrore hekurudhore të Këlnit.
Tifozët e Dortmundit, që ktheheshin nga një ndeshje jashtë fushe me Augsburgun, prisnin për të vazhduar udhëtimin e tyre, kur në platformë zbarkuan tifozët e Schalke që po udhëtonin për në Karlsruhe.
Takimi i pakëndshëm u shndërrua shpejt në një përplasje të dhunshme mes tifozëve të dy ekipeve.
Rreth 340 persona morën pjesë në incident, dhe policia ndërhyri menjëherë për të parandaluar përkeqësimin e situatës, duke i kthyer tifozët e acaruar në vagonet e tyre.
Sipas policisë, nuk ka pasur arrestime, një oficer u lëndua, dhe hetimet vazhdojnë.