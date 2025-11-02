Shuhet në moshën 72-vjeçare aktori i njohur i “Nikita” dhe “Puthja e dragoit” (FOTOT)
Aktori i mirënjohur francez me origjinë turke, Tcheky Karyo, i cili u shfaq në rreth 80 filma, përfshirë “The Bear” (Ariu) të Jean-Jacques Hanau, “Nikita” të Luc Besson dhe “Puthja e dragoit” me aktorin aziatik Jet Lee, ka ndërruar jetë në moshën 72-vjeçare.
“Gruaja e tij Valerie Kerouzore dhe fëmijët njoftojnë me trishtim të thellë vdekjen e Tcheky Karyo, i cili humbi betejën me kancerin të premten, më 31 tetor”, thuhet në deklaratën e familjes.
I lindur në Stamboll në vitin 1953, Tcheky (Tseky, Ceki) Karyo u bë i famshëm në fund të viteve 1980 falë rolit të tij kryesor në filmin “Ariu”, ku luante rolin e një gjuetari arinjsh të penduar.
Një tjetër sukses i madh pasoi, në vitin 1990, kur ai luajti rolin e një agjenti të shërbimit sekret që rekruton “Nikitën” dhe e stërvit atë për t’u bërë një vrasëse profesioniste, në filmin e Luc Besson, i cili shpërtheu kinematë botërore dhe u bë trend për të apasionuarit pas spiunazhit, por edhe hit muzikor.
Karyo kishte bashkëpunuar gjithashtu me Jean-Pierre Genet (“Amelie” në vitin 2001), brazilianin Walter Salles (“Terra Estrangeira” në vitin 1995) dhe amerikanin Ridley Scott (“1492: Kristofor Kolombi”, në vitin 1992), një tjetër kast i suksesshëm ky.