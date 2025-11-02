LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Trump: Presidenti Xi i di dhe i kupton pasojat e pushtimit të Tajvanit nga Kina!

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 19:04
Bota

Trump: Presidenti Xi i di dhe i kupton pasojat e pushtimit të Tajvanit nga

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, tha se homologu i tij kinez, Xi Jinping, “i di pasojat” e një pushtimi ushtarak të Tajvanit, por nuk pranoi të thoshte nëse Uashingtoni do ta mbronte ishullin ushtarakisht.

Në një intervistë me emisionin “60 Minutes” të CBS, pjesë të së cilës u transmetuan të dielën (2 nëntor), Trump tha se çështja e Tajvanit “as nuk u përmend” gjatë takimit të tij me Xi në Korenë e Jugut – takimi i parë ballë për ballë midis dy udhëheqësve në gjashtë vjet.

Kur u pyet nëse do t’i urdhëronte forcat amerikane të vepronin në rast të një sulmi kinez, Trump u përgjigj:

“Do ta dini nëse ndodh. Ai e di përgjigjen”.

Presidenti amerikan shmangu shpjegimet e mëtejshme, duke thënë vetëm:

“Nuk mund t’i zbuloj sekretet e mia. Pala tjetër e di”.

Sipas tij, Xi dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë kanë deklaruar “hapur” se “ne nuk do të bënim kurrë asgjë për sa kohë që Trump është president”, sepse, siç tha ai, “ata i dinë pasojat”.

Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj, ndërsa Shtetet e Bashkuara, megjithëse zyrtarisht njohin vetëm Pekinin, i furnizojnë Tajpeit pajisje mbrojtëse.

Çështja e Tajvanit mbetet një pikë tensioni në marrëdhëniet Uashington-Pekin, megjithëse takimi midis dy udhëheqësve duket se u dominua nga diskutimet rreth çtensionimit të luftës tregtare midis dy superfuqive.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion