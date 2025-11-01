Arsenali fiton ndaj Burnley "të" Brojës, spektakël te Nottingham-Manchester United
Këtë të shtunë u zhvilluan disa nga ndeshjet e Premier League. Asnjë problem për Arsenalin, me Gooners që triumfuan 0-2 ndaj Burnley.
Gyokeres dhe Rice vendosën sfidën në “shinat” e duhura, që në pjesën e parë. 14 minuta lojë edhe për Brojën, me sulmuesin e kombëtares që u aktivizua në fundin e ndeshjes.
Spektakël në “City Ground”, me ndeshjen mes Nottingham dhe Manchester United që përfundoi në shifrat 2-2.
Casemiro zhbllokoi shifrat në favor të mysafirëve, por vendasit përmbysën shifrat me Gibbs White dhe Savona. Diallo barazoi shifrat, me golin e tij, 9 minuta nga fundi.