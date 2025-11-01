LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Itali, 3 alpinistë gjermanë humbin jetën në një ortek në Tirolin e Jugut

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 19:19
Bota

Itali, 3 alpinistë gjermanë humbin jetën në një ortek

Tre alpinistë gjermanë kanë humbur jetën pasditen e së shtunës, si pasojë e një orteku në zonën e Ortles, pranë Cima Vertana, në Tirolin Jugor.

Ngjarja ndodhi rreth orës 16:00, ku në aksident u përfshinë një grup prej pesë alpinistësh gjermanë me ski, dhe deri më tani janë raportuar tre viktima.

Operacionet janë duke vazhduar, të koordinuara nga Stacioni i Shpëtimit Malor Solda me mbështetjen e Stacioneve fqinje të Shpëtimit Alpin, shërbimit të shpëtimit malor Guardia di Finanza, shërbimit të shpëtimit me helikopter dhe zjarrfikësve në luginë

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion