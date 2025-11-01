Itali, 3 alpinistë gjermanë humbin jetën në një ortek në Tirolin e Jugut
Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 19:19
Bota
Tre alpinistë gjermanë kanë humbur jetën pasditen e së shtunës, si pasojë e një orteku në zonën e Ortles, pranë Cima Vertana, në Tirolin Jugor.
Ngjarja ndodhi rreth orës 16:00, ku në aksident u përfshinë një grup prej pesë alpinistësh gjermanë me ski, dhe deri më tani janë raportuar tre viktima.
Operacionet janë duke vazhduar, të koordinuara nga Stacioni i Shpëtimit Malor Solda me mbështetjen e Stacioneve fqinje të Shpëtimit Alpin, shërbimit të shpëtimit malor Guardia di Finanza, shërbimit të shpëtimit me helikopter dhe zjarrfikësve në luginë