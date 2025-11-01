Berat, banorët e Mbolanit protestojnë për herë të dytë: Na harruan, duam rrugë, ujë dhe kushte jetese
Banorët e fshatit Mbolan në Njësinë Administrative Sinjë, Bashkia Berat, janë ngritur sërish në protestë për gjendjen e rëndë të infrastrukturës në zonën e tyre.
Kjo është hera e dytë që ata dalin në rrugë, pasi pas protestës së parë bashkia nuk mori asnjë masë dhe nuk reagoi ndaj kërkesave të tyre.
Të mbledhur në rrugën kryesore që lidh fshatin me aksin nacional, banorët shprehen se nuk do të ndalen deri sa zëri i tyre të dëgjohet. Ata kërkojnë që institucionet vendore të ndërhyjnë urgjentisht për zgjidhjen e problemeve jetike që i kanë lënë në izolim prej vitesh.
“Janë vetëm 3 kilometra rrugë, e ndërtuar që në kohën e diktaturës, por sot është totalisht e shkatërruar. Makina nuk kalon dot. Kur sëmuret ndonjë njeri, jemi të detyruar ta nxjerrim me kafshë ose me barrela deri tek rruga e asfaltuar,” – shprehen banorët.
Ata kërkojnë asfaltimin e rrugës që lidh fshatin me rrugën kryesore, rregullimin e rrugëve bujqësore, që të mund të shkojnë në arat e mbjella me ullinj dhe kultura të tjera, rikonstruksionin e rrjetit të ujësjellësit, i ndërtuar në vitin 1972 dhe sot jashtë funksionit, pasi fshati nuk ka ujë të pijshëm, rregullimin e rrjetit të vaditjes për tokat bujqësore dhe zgjidhjen e problemit të transportit për fëmijët, pasi 9 nxënës të fshatit detyrohen të përshkojnë çdo ditë 6 kilometra për të ndjekur mësimin në shkollën e fshatit Sinjë.
Sipas banorëve, këto probleme janë bërë të padurueshme dhe kërkojnë vëmendjen e menjëhershme të institucioneve përgjegjëse. “Nuk po kërkojmë luks, por të drejtën për të jetuar me dinjitet në vendin tonë,” – thanë disa prej protestuesve.
Banorët paralajmërojnë se nëse kërkesat e tyre do të vazhdojnë të neglizhohen, do të përshkallëzojnë protestat deri në marrjen e një përgjigjeje konkrete nga Bashkia Berat./Ballkan