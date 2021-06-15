LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Veprimet e saj prekën një tifozëri të tërë, e dinit se Sabrina la çdo gjë pas për një jetë me Eriksen?

Lajmifundit / 15 Qershor 2021, 10:29
Sport

Veprimet e saj prekën një tifozëri të tërë, e

Sabrina Kvist Jensen bashkëshortja e Christian Eriksen është tashmë në qendër të vëmendjes, pasi preku të gjithë me veprimet që bëri teksa shihte që bashkëshorti i saj po luftonte me jetën në fushë.

Veprimet e saj prekën një tifozëri të tërë, e

Veprimet e saj prekën një tifozëri të tërë, e

Mediat shkruajnë se Christian dhe Sabrina janë njohur në Holandë, ku asokohe, futbollisti luante për Ajax.

Veprimet e saj prekën një tifozëri të tërë, e

E reja, një parukiere profesioniste, vendosi të hiqte dorë nga profesioni për të ndjekur bashkëshortin në aventurën e tij të re në Tottenham, në vitin 2013.

Veprimet e saj prekën një tifozëri të tërë, e

Aktualisht ata jetojnë në Milano, pasi Eriksen luan për Interin. Thuhet se çifti bën një jetë normale, larg vëmendjes së mediave. Të dy ata kanë dy fëmijë dhe Sabrina është një nënë perfekte që kujdeset për ata dy.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion