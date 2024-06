UEFA "ul" Hysajn në stol, Spanja kryen rotacion kundër Shqipërisë!

Ne ora 21.00 te mbremjes se sotme, Shqipëria dhe Spanja luajnë ndeshjen e fundit në Grupin B të Euro 2024.

Kombetares tone i duhen tri pikë për të ëndërruar kalimin në fazën e 1/8, teksa Iberikët janë të kualifikuar të parët e grupit dhe do bëjnë rotacion në ekip, gjë që u konfirmua edhe nga trajneri de la Fuente.

UEFA ka bërë edhe vendosjet e mundshme në fushë për dy skuadrat, ku bie në sy ulja në stol e Hysajt dhe në vendin e tij Balliu.

Një vend edhe për Abrashin në mesin e fushës, me 'Pitbullin' që ka kohë pa marrë minuta me Kombëtaren.

Megjithatë pritet vendimi i Sylvinhos për rreshtimin dhe emrat e duhur, pasi dueli mund të jetë historik për kuqezinjtë.

Në tetë perballjet e luajtura kundër Spanjës, Shqipëria ka humbur të teta ndeshjet duke shënuar tre gola në vite të ndryshme me autorë Shkëlqim Muçën, Sokol Kushtën dhe Myrto Uzunin.

Si kualifikohet Shqipëria:

-Barazim me Spanjën: Humbje e Sllovenisë me dy ose më shumë gola nga Anglia; Disfatë e Serbisë nga Danimarka; Humbje e Çekisë përballë Turqisë; Humbje e Gjeorgjisë me Portugalinë.

-Fitore me Spanjën: humbje/Barazim i Sllovenisë; humbje/Barazim i Çekisë; Disfatë/Barazim; i Gjeorgjisë.

-Humbje me Spanjën: Shqipëria eliminohet.

Formacionet e mundshme, sipas UEFA.com:

Shqipëria (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ismajli, Gjimshiti, Mitaj; Ramadani, Abrashi, Asllani, Bajrami, Laci; Broja

Spanja (4-3-3): Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Olmo; Torres, Joselu, Oyarzabal

Arbitër: Glenn Nyberg (Suedi)

Stadiumi i Dusseldorfit, 49 mijë vende