U aludua se është në një lidhje me futbollistin Yamal, influencerës 30 vjeçare i ndodh e papritura

Influencuesja spanjolle Fati Vázquez ka deklaruar se ka marrë kërcënime me vdekje, pasi u përfol për një lidhje të mundshme me futbollistin e Barcelonës, Lamine Yamal. 30-vjeçarja, e ndjekur nga afro 400 mijë persona në Instagram dhe mbi 320 mijë në TikTok, u vu në qendër të vëmendjes pas publikimit të disa fotove nga pushimet.

Ndjekësit vunë re se pamjet e saj përkonin me ato të 17-vjeçarit Yamal, përfshirë sfondin shkëmbor në një varkë dhe një pishinë “infinity” me të njëjtat elemente vizuale në prapavijë. Këto ngjashmëri ndezën spekulime për një romancë mes tyre, të cilat u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale. Megjithatë, influenceri Javi De Hoyos i hodhi poshtë thashethemet, duke thënë se kishte komunikuar personalisht me Yamal: “Nuk ka asgjë mes tyre. Ai ndodhej atje me shokë të ekipit të Barcelonës.”

Ndërkaq, sezoni i fortë i FC Barcelonës reflektohet edhe në rritjen e vlerës së lojtarëve të saj. Lojtarë si Lamine Yamal, Cubarsí, Raphinha dhe Ferran Torres, ndër të tjerë, kanë bërë një hap përpara në performancën e tyre. Aksionet e tyre janë rritur në mënyrë eksponenciale krahasuar me sezonin e kaluar, një sezon në të cilin shumica e tyre performuan në një nivel më të ulët nga sa mund të kishin demonstruar, siç është parë në muajt e fundit.

Me të gjitha këto dhe me përfundimin e garave të klubeve, specialisti i vlerës së tregut Transfermarkt përditësoi çmimet e lojtarëve të LaLigas në EA Sports të hënën, dhe në këtë përditësim të fundit, Barça ka qenë një nga ekipet që ka parë rritjen më të madhe të vlerës, me Lamine Yamal tani lojtarin “më të shtrenjtë” në botë.