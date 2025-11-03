Tensione dhe sherr masiv në stadiumin Flamurtari, ndërhyn policia
Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 18:22
Sport
Java e 10-të e Abissnet Superiores vijon këtë të hënë me dy ndeshjet e tjera Flamurtari-Elbasani dhe Dienamo Teuta.
Në ndeshjen që po luhet në stadiumin “Flamurtari”, të qytetit të Vlorës, edhe pse ndeshja deri në ato momente ishte në barazimin e baradhë 0-0, ka patur një tension që të paktën për momentin është i paqartë. Në grupimin e tifozëve të tribunës karshi veç tymueseve, filloi edhe një sherr masiv për të cilin u desh ndërhyrja e policisë për ta qetësuar situatën.
Kjo situatë e tensionuar solli edhe ndalimin e ndeshjes për disa minuta deri sa u qetësua situate dhe më pas takimi rifilloi.