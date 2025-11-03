LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tensione dhe sherr masiv në stadiumin Flamurtari, ndërhyn policia

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 18:22
Sport

Tensione dhe sherr masiv në stadiumin Flamurtari, ndërhyn policia

Java e 10-të e Abissnet Superiores vijon këtë të hënë me dy ndeshjet e tjera Flamurtari-Elbasani dhe Dienamo Teuta.

Në ndeshjen që po luhet në stadiumin “Flamurtari”, të qytetit të Vlorës, edhe pse ndeshja deri në ato momente ishte në barazimin e baradhë 0-0, ka patur një tension që të paktën për momentin është i paqartë. Në grupimin e tifozëve të tribunës karshi veç tymueseve, filloi edhe një sherr masiv për të cilin u desh ndërhyrja e policisë për ta qetësuar situatën.

Kjo situatë e tensionuar solli edhe ndalimin e ndeshjes për disa minuta deri sa u qetësua situate dhe më pas takimi rifilloi.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion