Mazhoranca refuzoi 2 komisionet hetimore/ Berisha njofton vendimin e Kryesisë së PD: Betejë të fuqishme në Parlament. Për protestat do të…
Kryetari i PD, Sali Berisha ka njoftuar vendimin e marrë nga Kryesia e PD, pas refuzimit nga mazhoranca të 2 komisioneve hetimore, për 11 majin dhe çështjen “McGonigal”.
Berisha tha se grupi parlamentar demokrat do vijojë betejën e fuqishme në Parlament, duke shtuar se tanimë opozita ka përvojë në aksionin e saj brenda sallës së Kuvendit, nisur nga ajo që ndodhi vitin e kaluar.
“Kryesia vendosi të shqyrtohen dhe do konkretizohen në veprime konkrete qoftë në analizën brenda partisë dhe veprime prej të premtes së zezë të shqiptarëve. Grupi vendosi që të vazhdojmë betejën fuqishëm në parlament apo nuk kemi eksperiencë ne. A do rikthehen ato që ishin apo do ketë të tjera? Beteja nuk diskutohet. Në çdo terren”, u shpreh Berisha.
Lideri i opozitës shtoi gjithashtu se në mbledhje u diskutua edhe për rinisjen e protestave.
“Është diskutuat gjerësisht për protestën. Vendimet do merren në ditët që vijnë. Ishte fushatë elektorale. Në Tiranë nuk ka më fushatë”, tha Berisha.