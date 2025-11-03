LEXO PA REKLAMA!

Vendimi i Kushtetueses për Veliajn/ Berisha: E shoh si një dhuratë që Rama i bëri padashje kundërshtarit të tij

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 18:01
Politikë

Vendimi i Kushtetueses për Veliajn/ Berisha: E shoh si një

Kreu i PD, Sali Berisha ka reaguar për mediat pas një lajmi ende të pakonfirmuar, sipas të cilit, Gjykata Kushtetuese ka rikthyer në detyeë Erion Veliajn duke rrëzuar qeverinë dhe presidentin. Berisha i bëri deklaratat teksa Gjykata Kushtetuese ende nuk ka bere publik vendimin e saj.

Berisha tha se kjo është një dhuratë pa dashje që Rama i bëri kundërshtarit të tij politik brenda PS.

Sali Berisha: E shoh vendimin e gjykatës si vendim që zbatuan ligjin. Si një dhuratë që Edi Rama që nuk njeh asnjë ligj e moral i bëri pa dashje kundërshtarit të tij kryesor brenda në parti Erion Veliajt.

E trajtoi si serial killer në qeli, e trajtoi sa detyrohesha unë një njeriu që s’dua tja dëgjoj emrin, e trajtoi në atë mënyrë që shkeli konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Kushtetutën dhe çdo lloj standardi të qëndrimit të një shteti ndaj një të burgosuri dhe i dha Erion Veliajt avantazhin e sotëm. De Facto nuk ka moral që haram Begaj dhe Edi Rama janë të palosur, janë të dorëzuar me këtë vendim.

