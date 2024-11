Suedia shkatërron Azerbajxhanin, Gjermani-Holandë barazim, përballje huliganësh në Ligën e Kombeve

Liga e Kombeve ka mbyllur këtë edicion me sfidat e fundit që u luajtën mbrëmjen e së martës. Gjermania barazoi 1-1 me Hungarinë, në një grup ku çdo gjë ishte e vendosur. Po në këtë grup, Holanda barazoi në transfertë, po 1-1 me Bosnje & Hercegovinën.

Në Ligën B, Uellsi siguroi ngjitjen për në Ligën A pas fitores 4-1 përballë Islandës dhe disfatës surprizë të Turqisë me Malin e Zi 3-1 në transfertë.

Suedia u ngjit në Ligën B me një fitore të bujshme përballë Azerbajxhanit me rezultatin 6-0, ndërsa Sllovakisë i mjaftoi një gol përballë Estonisë për të siguruar vendin e dytë.

Në Ligën D, Malta barazoi pa gola me Andorrën, duke i dhënë ngjitjen për në Ligën C Moldavisë.