Zbardhen emrat e anëtarëve në komisionet për reformën zgjedhore dhe territoriale
Zbulohen emrat e anëtarëve dhe atyre zëvendësues në komisionet për reformën zgjedhore dhe atë territoriale.
Në seancën e së hënës në Kuvend, pas paktit mes PS dhe PD, u miratua ngritja e dy Komisioneve Parlamentare të Posaçme, atë të Reformës Zgjedhore dhe atë Territoriale.
Anëtarët e komisionit zgjedhor të PS:
Z. Damian Gjiknuri
Bashkëkryetar
Z. Arbjan Mazniku
Anëtar
Z. Bledar Çuçi
Anëtar
Z. Ulsi Manja
Anëtar
Z. Olsi Komici
Anëtar
Znj. Aurora Mara
Anëtare
Znj. Ogerta Manasterliu
Anëtare
Anëtarët zëvendësues të zgjedhores:
Zëvendësues:
Aulona Bylykbashi
Ermal Pacaj
Ermal Elezi
Erion Malaj
Erjona Ismaili
Anëtarët e territoriales PS
Z. Arbjan Mazniku
Z. Blendi Klosi
Z. Damian Gjiknuri
Znj. Romina Kuko
Z. Ermal Pacaj
Znj. Marjana Koçeku
Z. Ermal Elezi
Z. Klevis Jahaj
Anëtarë zëvendësues te territorialja:
Z. Termet Peçi
Znj. Etleva Budini
Znj. Aulona Bylykbashi
Z. Agron Malaj
Z. Vasil Llajo