LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zbardhen emrat e anëtarëve në komisionet për reformën zgjedhore dhe territoriale

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 13:03
Politikë

Zbardhen emrat e anëtarëve në komisionet për reformën

Zbulohen emrat e anëtarëve dhe atyre zëvendësues në komisionet për reformën zgjedhore dhe atë territoriale.

Në seancën e së hënës në Kuvend, pas paktit mes PS dhe PD, u miratua ngritja e dy Komisioneve Parlamentare të Posaçme, atë të Reformës Zgjedhore dhe atë Territoriale.

Anëtarët e komisionit zgjedhor të PS:

Z. Damian Gjiknuri


Bashkëkryetar

Z. Arbjan Mazniku


Anëtar

Z. Bledar Çuçi
Anëtar

Z. Ulsi Manja
Anëtar

Z. Olsi Komici
Anëtar

Znj. Aurora Mara
Anëtare

Znj. Ogerta Manasterliu
Anëtare

Anëtarët zëvendësues të zgjedhores:

Zëvendësues:

Aulona Bylykbashi
Ermal Pacaj
Ermal Elezi
Erion Malaj
Erjona Ismaili

Anëtarët e territoriales PS

Z. Arbjan Mazniku
Z. Blendi Klosi
Z. Damian Gjiknuri
Znj. Romina Kuko
Z. Ermal Pacaj
Znj. Marjana Koçeku
Z. Ermal Elezi
Z. Klevis Jahaj


Anëtarë zëvendësues te territorialja:

Z. Termet Peçi
Znj. Etleva Budini
Znj. Aulona Bylykbashi
Z. Agron Malaj
Z. Vasil Llajo

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion