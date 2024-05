"Sjellje e pahijshme", Juventusi shkarkon Allegrin

Juventusi ka shkarkuar Masimiliano Alegrin dy ditë pasi bardhezinjtë fituan Kupën e Italisë dhe festuan gjithashtu pjesëmarrjen në Champions pas një sezoni shumë të kompolikuar.

Por klubi torinez nuk është mjaftuar me kaq duke vijuar edhe me tej me qendrimet e veta.



Në komunikatën e largimit thekson se trajneri ka bërë sjellje të pahijshme në fundin e finales kundër Atalantës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pritet që skuadra në këtë fund të sezonit të drejtohet nga zëvendësi i Allegrit, Landucci ndërsa për sezonin e ardhshëm drejtuesit po punojnë që të firmosin me Thiago Mottan.