LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shumë arbitra me llogari bastesh të hapura, në Turqi nisin hetimet

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 16:21
Sport

Shumë arbitra me llogari bastesh të hapura, në Turqi nisin

Federata e futbollit të Turqisë do të nisë veprime disiplinore kundër gjyqtarëve, për të cilët u zbulua se kishin vënë baste në ndeshje futbolli.

Sipas asaj që shkruajnë mediat, shumë prej arbitrave posedonin llogari bastesh, çka bëri që institucionet përkatëse të nisnin hetim.

Presidenti i Federatës, Ibrahim Haciosmanoglu theksoi se  bazuar në të dhëna nga institucionet shtetërore, u mësua se 371 nga 571 gjyqtarë aktivë në ligat profesionale të Turqisë kishin llogari bastesh dhe 152 prej tyre luanin bixhoz aktivisht.

“Si federatë, ne filluam duke pastruar oborrin tonë,” tha Haciosmanoglu, në një konferencë për shtyp në Stamboll.

“Midis atyre që u gjetën se kishin llogari bastesh ishin shtatë gjyqtarë të nivelit të lartë, 15 asistentë të nivelit të lartë, 36 gjyqtarë të klasifikuar dhe 94 asistentë të klasifikuar.”

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion