Pse Mbappe fitoi 'Këpucën e Artë' me më pak gola të shënuar se Gyokeres?

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 18:14
Sport

MADRID, Spanjë - Kylian Mbappe u nderua të premten me “Këpucën e Artë” Evropiane 2024-25 në stadiumin 'Santiago Bernabeu', në prani të babait të tij, Uilfrid Mbappe dhe shokëve të skuadrës së Real Madridit.

Megjithëse shumë menduan se trofeu i takonte Viktor Gyokeres, i cili shënoi 39 gola në kampionatin portugez me Sporting Lisbone, por ishte Mbappe që mori çmimin me 31 gola të shënuar në La Liga. Arsyeja pas këtij rezultati është sistemi i pikëve të “Këpucës së Artë”, i vendosur nga UEFA në 1996.

Ky sistem i jep më shumë peshë golave të shënuar në ligat kryesore evropiane:

2 pikë për gol në pesë ligat më të forta (Spanja, Anglia, Gjermania, Italia, Franca)

1.5 pikë në ligat ndërmjetme (vendet e 6-22 në renditjen UEFA)

1 pikë në ligat pas vendit të 22-të

Për sezonin 2024-2025, La Liga konsiderohet një nga ligat kryesore, ndërsa liga portugeze renditet në kategorinë e ndërmjetme.

Si rezultat:

Mbappe: 31 gola × 2 pikë = 62 pikë

Gyokeres: 39 gola × 1.5 pikë = 58.5 pikë

Kështu, edhe pse shënoi tetë gola më pak, Mbappe e kaloi suedezin dhe u shpall fitues i çmimit prestigjoz, duke konfirmuar vlerën e golave në ligat më konkurruese të Evropës.

