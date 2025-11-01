LEXO PA REKLAMA!

Ndeshje të trukuara, UEFA pezullon dy klube me shtatë vite nga garat evropiane

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 17:53
Sport

Letonezët e FK Ventspils dhe malazezët e FK Arsenal Tivat nuk do marrin pjesë për shtatë vite në garat e UEFA-s.

UEFA ka vendosur ndalime shtatë vjeçare për dy klube evropiane, duke i përjashtuar nga të gjitha kompeticionet e saj për shkak të shkeljeve të rënda disiplinore dhe të integritetit të ndeshjeve.

FK Ventspils nga Letonia u përjashtua nga garat e UEFA-s për shkak të mashtrimit, ryshfetit dhe korrupsionit, si dhe shkeljeve të integritetit të ndeshjeve dhe kompeticioneve. Hetimi përqendrohej te një ndeshje kualifikuese e Europa League në korrik 2018 kundër ekipit francez Bordeaux, i cili nuk u implikua. Presidenti i Ventspils, Adlan Shishkanov, u përjashtua gjithashtu përgjithmonë nga Trupi i Kontrollit, Etikës dhe Disiplinës i UEFA-s. Dënimi vlen deri në sezonin 2027, por diçka e tillë nuk vlen pasi FK Ventspils u shkri dhe në vend të tij u krijua JFK Ventspils i cili garon në ligën e dytë të Letonisë.

Një klub tjetër që po përballet me një ndalim shtatë vjeçar është FK Arsenal Tivat nga Mali i Zi, i akuzuar për trukim ndeshjesh dhe shkelje të rregullave për integritetin e kompeticioneve.

Hetimi i UEFA-s u fokusua tek një ndeshje të Ligës së Konferencës kundër skuadrës armene Alashkert, dhe si pasojë klubi mori fillimisht një pezullim 10-vjeçar, ndërsa mbrojtësi i ekipit, Nikola Celebic, u përjashtua përgjithmonë.

Këto masa pasojnë vendimin e UEFA-s për të ndaluar gjithashtu të gjitha klubet ruse, një masë e marrë pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia në shkurt 2022.

