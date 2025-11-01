LEXO PA REKLAMA!

Goditi punonjësen e Policisë Bashkiake, arrestohet 44-vjeçarja në Shkodër

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 18:08
Aktualitet

Goditi punonjësen e Policisë Bashkiake, arrestohet 44-vjeçarja

Një 44-vjeçare është arrestuar nga policia në Shkodër, pasi ka goditur për shkak të detyrës punonjësen e Policisë Bashkiake.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan shtetasen L. P., 44 vjeçe, banuese në Shkodër, pasi ka goditur punonjësen e Policisë Bashkiake, shtetasen A. D., 39 vjeçe, për shkak të detyrës”, thuhet në njoftimin e policisë.

Po ashtu ka nisur hetimi ndaj një 42-vjeçareje, pasi ka kanosur Specialistin e Strehimit në Bashkinë e Shkodrës.

“Gjithashtu, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit:

-A. H., 42 vjeçe, banuese në Shkodër, pasi ka kanosur shtetasin N. T., 33 vjeç, me detyrë Specialist

Strehimi pranë Bashkisë Shkodër, për shkak të detyrës”, thuhet në njoftimin e policisë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë Shkodër, për veprime të mëtejshme.

