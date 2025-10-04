"Plisat" u drejtohen djemve të kombëtares para sfidës me Serbinë me një mesazh emocionues
Shqipëria do të ketë një përballje historike me Serbinë, më 11 tetor. Në Leskovac do të kërkohet fitorja, për të ëndërruar më pas kualifikimin në Botërorin 2026.
“Plisat” kanë kushtuar një mesazh të veçantë në prag të këtij takimi.
“Në Leskovcin tonë, në tokën e Shqipërisë, na bëni krenarë, për nder të historisë”, shkruhej nga tifozët e Prishtinës.
Leskovaci është rreth 100 kilometra larg Prishtinës. Tashmë e konsideruar pjesë e Serbisë, njihet për një nga gjenocidet e serbëve ndaj shqiptarëve.
Prishtina fitoi 1 me 0 ndaj Ballkanit dhe ka filluar shkëputjen në krye të renditjes. Aktualisht ka 4 pikë më tepër se suharekasit.
