Polonia dërgon trupa ushtarake në kufijtë me Gjermaninë dhe Lituaninë
Presidenti polak Karol Nawrocki ka urdhëruar dërgimin e trupave në kufijtë me Gjermaninë dhe Lituaninë. Varshava kohët e fundit rivendosi kontrollet kufitare, duke përmendur një rritje të emigracionit të paligjshëm.
Të tre vendet janë anëtare të Bashkimit Evropian, i cili është përballur me një krizë refugjatësh që të paktën nga viti 2015, kryesisht të shkaktuar nga trazirat në Lindjen e Mesme dhe Afrikë, dhe më vonë nga konflikti në Ukrainë.
Në një rezolutë të publikuar të premten, Nawrocki tha se masat do të hyjnë në fuqi më 5 tetor dhe do të zgjasin deri më 4 prill 2026.
Në korrik, Ministri polak i Mbrojtjes, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, zbuloi se 700 trupa ishin vendosur tashmë në kufirin perëndimor të vendit, me plane për të dërguar deri në 5,000 personel ushtarak më shumë për të ndihmuar rojet kufitare.
Të mërkurën, Ministria e Brendshme e Polonisë njoftoi se kontrollet e përkohshme kufitare do të zgjaten deri më 4 prill 2026. Masat u rivendosën për herë të parë në fillim të korrikut.
Deklarata citoi Ministrin e Brendshëm Marcin Kierwinski të ketë thënë se “po zgjerojmë kontrollet kufitare me Gjermaninë dhe Lituaninë për të monitoruar rrugën e migracionit që çon nga shtetet baltike, përmes Polonisë, në Evropën Perëndimore”.
Autoritetet në Poloni kanë vlerësuar se vetëm që nga fillimi i këtij viti, në kufirin polako-bjellorus janë regjistruar gati 25,000 përpjekje për kalime të paligjshme. 500 të huaj të tjerë, së bashku me 60 të dyshuar si trafikantë njerëzish, u kapën duke u përpjekur të hynin nga Lituania.
Polonia, Gjermania dhe Lituania janë të gjitha anëtare të zonës Shengen, një zonë udhëtimi pa kufij. Megjithatë, në fund të vitit 2023, Gjermania përfitoi nga një dispozitë që u lejon kombeve të rivendosin përkohësisht kontrollet kufitare në situata emergjente.
Varshava ka akuzuar policinë gjermane për “hedhjen” e mijëra emigrantëve në kufirin polak.
Që nga viti 2021, Polonia ka akuzuar vazhdimisht fqinjin e saj lindor, Bjellorusinë, për orkestrimin e qëllimshëm të fluksit të emigrantëve të paligjshëm në shtetet e BE-së me urdhër të Rusisë. Si Minsk ashtu edhe Moska i kanë mohuar vazhdimisht akuzat.