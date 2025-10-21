Nga stërvitja me Ronaldon deri te puna në kantier ndërtimi, historia e veçantë e ish-futbollistit shqiptar
Futbolli mbart në vetvete shumë histori, ku shumë prej tyre janë mjaft interesante.
26-vjeçari shqiptar, Cendrim Kameraj ëndërronte të bëhej një futbollist i madh, por një gjë e tillë nuk ndodhi.
Shtatë vjet më parë, ai stërvitej te gjigantët italianë te Juventusit, së bashku me Ronaldon dhe Gianluigi Buffon.
Karriera e tij u ndërpre në mes, pasi pësoi 3 këputje të ligamenteve të kryqëzuara.
Në një intervistë me ’20min.ch’, ai tregoi me detaje gjithçka.
“I thashë vetes se do të kthehesha më i fortë. Kisha bërë gjithçka për futbollin.”
“Ishte shumë e vështirë mendërisht për mua. Isha në krye, duke u stërvitur me më të mirët dhe pastaj e gjeta veten përsëri në fund…”.
Nëse gjërat nuk shkuan mirë në futboll, kjo nuk do të thotë se Kameraj u dorëzua, pasi tashmë punon në një kantier ndërtimi.
“Unë jam në fakt një konsulent i burimeve njerëzore në kompaninë e ndërtimit ICM Bau AG. Mbikëqyrësi ynë dëshiron që të gjithë të shkojmë në kantierin e ndërtimit të paktën një herë në ditë për të na treguar se sa e vështirë është kjo punë.”