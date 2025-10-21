Trafikoi 120 kg kokainë në Gjermani, gjykata gjermane dënon 25-vjeçarin me burg, ekstradim drejt Shqipërisë
Një 25-vjeçar shqiptar është dënuar me burg dhe ekstradim nga Gjermania, nën akuzën për trafik droge.
Mbi të rëndojnë akuzat e përfshirjes në trafik droge në Gjermani, specifikisht në qytetin e Solingenit.
Fillimisht, prokuroria ka pretenduar se ai kishte marrë pjesë në shitjen e 120 kilogramë kokainë dhe kishte përfituar rreth 2.6 milionë euro.
I riu shqiptar ka qenë i shpallur në kërkim më parë ndërkombtarisht dhe ndalimi i tij u bë i mundur teksa po kalonte kufirin në Kroaci. Ai u arrestua dhe qëndroi në burgim për disa muaj në shtetin kroat.
Më pas ai është transferuar në mars të këtij viti në burgun e Ëuppertalit në Gjermani.
Shqiptari si përfundim ka pranuar fajësinë në Gjykatën gjermane për përfshirje në shitjen e lëndës narkotike kokainë, për të cilën tha se ia kishte shitur një tjetër shtetasi shqiptar që banonte në Solingen.
Ai gjithashtu pranoi se kishte përdorur një llogari të aplikacionit Signal, me emrin “Pokémon”, për të komunikuar rreth shitjeve të mundshme me persona të tjerë të përfshirë në rrjetin e drogës.
Prokuroria në Gjermani ka rënë dakord se pasi shtetasi të kryejë gjysmën e dënimit do të mund të ekstradohet në Shqipëri.
Ndërkaq, vendimi me formë të prerë pritet të shpallet më 31 tetor 2025.