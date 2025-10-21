Kaos në diplomacinë botërore/ Netanyahut i lëshohet urdhër-arrest, Izraeli reagon menjëherë
Qeveria izraelite i ka kërkuar kryeministrit kanadez Mark Carney të tërhiqet nga deklarata e tij se Kanadaja do të respektojë një urdhër arresti të lëshuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, nëse ky i fundit udhëton në territorin kanadez.
“Ne besojmë se Kryeministri Carney duhet ta rishqyrtojë këtë qëndrim dhe të mirëpresë Kryeministrin Netanyahu, udhëheqësin e të vetmit shtet hebre”, deklaroi zëdhënësja e qeverisë izraelite, Shosh Bedrosian, gjatë një konference për shtyp.
Gjykata Penale Ndërkombëtare me seli në Hagë ka lëshuar një urdhër arresti ndaj Netanyahut, duke e akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera gjatë ofensivës ushtarake në Rripin e Gazës. Izraeli e ka hedhur poshtë juridiksionin e gjykatës dhe mohon çdo përgjegjësi për krime lufte në këtë konflikt.
Më tej, Bedrosian kritikoi edhe vendimin e fundit të Kanadasë për të njohur një shtet palestinez, duke e cilësuar atë si “një shpërblim për terrorizmin” dhe një akt që “vetëm sa i hodhi benzinë zjarrit të antisemitizmit në Kanada”.