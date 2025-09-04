LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ndeshja e parë historike mes të dyja vendeve, Kombëtarja fiton 'vakët' ndaj Gjibraltarit

Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 20:17
Sport

Ndeshja e parë historike mes të dyja vendeve, Kombëtarja fiton

Kombëtarja shqiptare e futbollit iu fal një penalltie të Jasir Asanit në minutën e 69-të për të fituar 0-1 miqësoren kundër Gjibraltarit në udhëtim. Ky ishte dueli i parë në histori mes dy skuadrave.

Ndeshja ishte e vështirë dhe u desh një prekje topi me dorë në zonën kundërshtare që ekipi i drejtuar nga Sylvinho të shmangte turpin, edhe pse pas këtyre 90 minutave ngrihen shumë pikëpyetje mbi lojën, kundrejt rivalit më të dobët që jemi ndeshur dhe që renditen në vendin e 199 në FIFA.

Trajneri Sylvinho provoi nga minuta e parë emra të rinj në mesin e fushës, teksa në prapavijë debutoi Maldini Kacurri nga minuta e parë. Në fillimin e pjesës së dytë duhej hedhja në fushë e debutuesit tjetër, Cristian Shpendi, që gjërat në sulm të ndryshonin. Deçizive ishte minuta e 68-të, me Shpendin që kontrolloi një top në zonë, lëvizi bukur dhe kundërshtari Pozo e ndali topin me dorë. Për arbitrin uellsian Jones nuk kishte dyshime që ishte penallti.



Nga 11 metra u paraqit Jasir Asani, i cili nuk gaboi dhe e ndali sferën në rrjetë, për të çliruar Sylvinhon në stol dhe gjithë tifozët. Vijimi i lojës pa Cristian Shpendin me tjetër 'marsh', por sulmuesi debutues u ndal nga portieri Banda dhe prapavija mike. Vlen të theksohet edhe goditja e traut të portës nga Medon Berisha në pjesën e parë, por në përgjithësi ndeshja ishte për t'u harruar.

Megjithëse Sylvinho ka shumë pikëpyetje në kokë, e gjithë vëmendja do jetë më 9 shtator në 'Air Albania', aty ku tanët presin Letoninë për Grupin K kualifikues të Kupës së Botës. Ky duel është më shumë se i rëndësishëm për tanët në kërkim të "ëndrrës amerikane".

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion