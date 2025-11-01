LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Kishte ves duhanin, nuk na dëgjonte”, Malaj: Nano ‘luante’ gjysmë ore me gotën e alkoolit, ndërsa ne…

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 17:50
Aktualitet

“Kishte ves duhanin, nuk na dëgjonte”, Malaj: Nano

Ish-ministri Arben Malaj, i ftuar në emisionin “Kjo Javë” në News24, ka kujtuar figurën e ish-kryeministrit Fatos Nano, i cili ndërroi jetë dje në moshën 73-vjeçare, duke përshkruar tiparet e tij më të dallueshme në politikë dhe në jetën private.

Malaj theksoi tolerancën që Nano tregoi gjatë gjithë karrierës së tij politike: “Kur u fituan zgjedhjet në vitin 1997 dhe do konturoheshin strukturat, Nano nuk synoi të kishte kontroll individual. Kishte bindjen se gjërat ecin më mirë me një qëndrim demokratik.”

Ai kujtoi edhe disa tipare më të veçanta të Nanos: “Vesin më të rëndë do ta konsideroja duhanpirjen, dhe nuk na dëgjonte edhe kur ia thoshim me mirësi. Nuk e kam parë ndonjëherë të dehur.

Dinte të luante me gotën e xhinit tonik edhe për gjysmë ore, ndërsa ne për 5 minuta e kishim mbaruar. Nuk kishte fiksim të ishte hakmarrës, por herë pas here provokoheshin tensionet.”

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion