Modelja e Playboy-t rrëfen mardhënien seksuale me Cristiano Ronaldon, tashmë është presidente e një klubi futbolli
Daniela Chavez nuk pushon kurrë së surprizuari publikun. Shumica e tifozëve të futbollit që ndjekin Cristiano Ronaldon duhet të kenë dëgjuar për aventurën e tij me kilianen Daniela Chavez.
Kiliania Daniela Chavez, ka ndërtuar një perandori të vërtetë biznesi, sepse padyshim që di si dhe kur ta intrigojë publikun.
Lidhje me Cristiano Ronaldon për popullaritet
Me mbi 18 milionë fansa vetëm në Instagram nën nofkën “Mbretëresha Seksi”, dhe po aq shumë në Tik-Tok, Daniela Chavez është ndër modelet më të ndjekura në atë rrjet social. Ajo e ndërtoi karrierën e saj si këngëtare, “showgirl”, dhe gjithashtu xhiroi disa filma për të rritur. Vitet e fundit, bjondia nga Amerika e Jugut ka qenë pjesë e rregullt e kronikave rozë.
Disa vite më parë, Daniela Chavez (35 vjeç) bëri bujë të vërtetë duke pranuar se kishte kryer marrëdhënie seksuale me Cristiano Ronaldon dhe se e kishte filmuar aktin e tyre intim. Thuhet se takimi i tyre fatal ndodhi në vitin 2015, kur portugezi ishte në një lidhje serioze me modelen e famshme Irina Shayk. Kur zbuloi se çfarë kishte ndodhur, bukuroshja ruse nuk mundi ta falte për mashtrimin.
“Në fillim, Cristiano ishte shumë i turpshëm, por kur u bë më i guximshëm, u bë një burrë i vërtetë, megjithëse pak i frikësuar. Ai më donte, por nuk ishte kjo çështja. Doja vetëm të përmbushja ëndrrën time dhe të bëja seks me të. Ai ishte i magjepsur nga trupi im. I pëlqente fytyra ime, gjoksi im dhe fakti që nuk kishte fjetur kurrë me një modele të Playboy”, tha ajo që nuk ngurroi të fliste për mardhënien Ronaldon-Daniela Chavez.
Një karrierë që mori hov
Që nga ai moment, ajo u bë një tërheqje publike. Kohët e fundit, hapi edhe profilin e saj në kanalin e famshëm për të rritur “OnlyFans”, ku krijon një emision çdo ditë me foto dhe video provokuese.
Ajo arriti të fitonte para nga fama dhe popullariteti që fitoi falë Christian Ronaldos duke pozuar për revistën prestigjioze për meshkuj “Playboy” dhe duke investuar paratë që fitonte. Një nga investimet e gruas së gëzuar kiliane ishte blerja e klubit të divizionit të ulët Rancagua Sur në vendin e saj të lindjes në vitin 2020.
Ajo e ruan figurën e saj në palestër
Vitet e fundit, ajo është qetësuar paksa kur bëhet fjalë për aferat, por është e rregullt në rrjetet sociale. Ajo i informon rregullisht fansave të seksit se sa e rëndësishme është të qëndrojë në formë, të stërvitet dhe të shkojë në palestër.
“Aktiviteti i rregullt fizik është shumë i rëndësishëm. Ushtrimet fizike mund të ndihmojnë në parandalimin e shtimit të tepërt në peshë. Kur merreni me aktivitet fizik, digjni kalori. Sa më intensiv të jetë aktiviteti, aq më shumë kalori digjni” – tha Chavez dhe vazhdoi:
“Frekuentimet e rregullta në palestër janë të shkëlqyera, por nëse nuk keni kohë, ekziston një alternativë. Për të përfituar nga ushtrimet fizike, thjesht jini më aktivë gjatë gjithë ditës. Për shembull, ngjituni shkallëve në vend të ashensorit ose shtoni punët e shtëpisë. Këmbëngulja është çelësi.
Nënë krenare
Daniela Chavez është nëna e influencueses së famshme dhe prezantueses televizive Isidore Gutierrez, e cila është shumë e njohur në mediat sociale në Amerikën e Jugut. Isidora mbushi 18 vjeç këtë vit dhe nëna e saj u martua me babanë e Ariel Gutierrez në vitin 2017, pas më shumë se 15 vitesh lidhje.
“E njoh Arielin që kur isha 15 vjeç. Ai ka qenë me mua për gjysmën e jetës sime. U martuam simbolikisht, në një udhëtim, rreth tetë vjet më parë. Nuk e menduam kurrë se ishte e nevojshme të kishim një copë letër për të vulosur dashurinë dhe angazhimin tonë. Ndihemi si burrë e grua që kur jemi bashkë. Gjithmonë kemi pasur një unazë fejese, në fakt, doja të vazhdoja ta mbaja të njëjtën, por Arieli preferonte që të kishim një tjetër – tha Daniela Chavez dhe vazhdoi:
“Të kishte një fëmijë ishte një ëndërr për të, kështu që isha e lumtur. Ishte e mrekullueshme për mua. Nuk e mendova kurrë të bëhesha nënë. Ne jetonim bashkë atëherë. U largova nga shtëpia kur isha 16 vjeç dhe disa muaj më vonë mbeta shtatzënë. E gjitha ndodhi kaq herët dhe ndihmoi në forcimin e lidhjes sonë. Ndoshta nëse nuk do të ishim bërë prindër kaq të rinj, nuk do të ishim bashkë.
Daniela Chavez është personi me më shumë ndjekës në rrjetet sociale në Kili. Ajo krijoi një perandori të vërtetë multimediale. Edhe pse fansat nuk ngopen me këtë bionde të shkëlqyer, të bukur, plot shkëlqim dhe pompoze, ajo është para së gjithash një sipërmarrëse dhe grua biznesi e suksesshme. Supozohet se Danijela fiton më shumë se 500,000 euro në muaj vetëm nga rrjetet sociale, që arrin në një shifër vjetore prej 6,000,000 eurosh.