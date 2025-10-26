LEXO PA REKLAMA!

Lionel Messi dhe vendimi për pjesëmarrjen në Botëror që… ende nuk ka ardhur

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 14:08
Sport

Lionel Messi dhe vendimi për pjesëmarrjen në Botëror

Lionel Messi tashmë e ka zgjidhur cështjen e të ardhmes së tij përsa I përket klubit ku do të luajë duke rinovuar me Inter Miamin edhe për 3 vjet të tjerë, por ai ende nuk ka marrë një vendim përsa i përket pjesëmarrjes së tij në Botërorin e vitit të ardhshëm me Argjentinën.

Në ndeshjen e fundit të kualifikueseve me argjentinën në 5 shtator, vetë kapiteni i skuadrës Albiceleste, tha se nuk e kishte të qartë nëse do të ishte në këtë kompeticion.

Argjentina do të shkojë në Botërorin e SHBA, Meksikës dhe Kanadasë si skuadra kampione në fuqi e botës, pas titullit të fituar në Katar.

Në turneun madhor të vitit 2026, Messi së bashku me Cristiano Ronaldon(nëse Portugalia kualifikohet), do të bëhen futbollistët e parë në histori që do të luajnë në 6 botërorë.Por pavaërisht kësaj, Lionel Messi ende nuk e ka marrë një vendim përfundimtar, por te Argjentina kanë besim se ai do të jetë në Botërorin e vitit të ardhshëm

