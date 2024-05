Mbrëmje magjike për Alen Sherrin, pas trofeut i propozon të dashurës për martesë

Alen Sherri ka festuar dyfish sot pas finales së Kupës së Shqipërisë. Portieri i Egnatias, pasi festoi me skuadrën me trofeun që fitoi, mori me vete në fushë dhe të fejuarën Razena.

Ndërsa ekipi po bënte foto kujtimi, portieri shkodran u gjunjëzua mes lojtarëve dhe i propozoi të fejuarës për martesë, mes brohoritjeve të të gjithë shokëve të skuadrës duke marrë sigurisht një “po” si përgjigje.

Partnerja e tij foli për MCN pas ndeshjes ku tha:

“Ishte surprizë. Nuk e prisja, po i thoja pse po më lë në mes. Pastaj kur më futën ne mes, kisha shumë emocione”, u shpreh fillimisht partnerja e Sherrit.