Graciano shpërthen sërish në ofendime ndaj Heidit: Është skuthe, po përdor dashurinë për lojë

“Unë e kuptoj gabimin e tim, e kuptoj që nuk qeshet me ndjesitë e tjetrit. Më ndodhi si në rastin e Romeos me Lisin. Pash fytyrat e tjerëve dhe më erdhi për të qeshur, pastaj më erdhi shumë keq. Është defekt im i madh, më ndodh, është si mburojë dhe kërkova ndjesë.

Graciano ka parë arrogancë sepse kur i kërkova falje ky përdori situatën. Kjo sjellja ka filluar tani, ka ca ditë që më vihet nga mbrapa ti kështu e do je e pafytyrë. Dhe krevatin s’është hera e parë që ma thotë, ai do ketë pa arrogancë sepse erdhi direkt i fokusuar me mllef te unë,”-u shpreh Heidi.

“Jo për kontentin, por për zgjedhjen e faljes. Më është bërë aq presion, as bullizëm, nënvlerësim në këtë shtëpi dhe pata shpërthimin tim. Heidi po mashtron, unë po jepja shpirtin në atë letër, po thoja ndjesitë e mia dhe çfarë kam ndjerë në këtë shtëpi. Meritoni më tha direkt më fal dhe muhabeti mbyllet. Heidi vazhdon tallet, faljen e kërkon sa për sy e faqe, irritohem. Nuk kam dashur të sulmoj Heidin, e kam pasur gurin në dorë për ta goditur dhe nuk e kam bërë.

Unë jam përson që lidhem shpirtërisht dhe kur shoh që ka mungesë respekti, gënjeshtra dhe skuthlliqe bëhem nervoz. Më ka prekur të gjeja ime e shtrenjtë, më ka thënë ik bëj dhe një be tjetër. Sjellja ime nuk është duartrokitur por unë jam i vetëm dhe më duhet të luftoj 100-fish. Heidi është kamuflatore, përdor dashurinë për të ecur në lojë, tani e ka nxjerr kokën, mbulohet pas gishtit.”-u shpreh Graciano.

“Graciano është thjesht një person që e do shumë këtë lojën dhe do të ekzistojë me çdo lloj kushi këtu. Ekzistencën e bën në këtë formë shumë të ulët, filloi që me Erjolën dhe e agravoi”-tha Heidi.