Shkundet sërish Turqia, tërmeti godet pjesën perëndimore të vendit, ja sa ishte magnituda

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 08:11
Bota

Shkundet sërish Turqia, tërmeti godet pjesën perëndimore

Një pjesë e madhe e Turqisë perëndimore u zgjua nga dridhje të forta sizmike, ndërsa tërmetet vazhdojnë të godasin rajonin Sindregi të Balikesirit.

Drejtoria e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) njoftoi se një tërmet me magnitudë 4.2 ballë ndodhi në orën 07:58 me epiqendër në Sindregi, Balikesir.

Thellësia fokale e dridhjes u raportua të ishte 6.8 kilometra.

Ndërsa tërmeti u bë shpejt temë diskutimi në mediat sociale, shumë qytetarë raportuan se u zgjuan nga gjumi nga dridhja dhe se ishin shumë të frikësuar.

