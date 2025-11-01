Shkundet sërish Turqia, tërmeti godet pjesën perëndimore të vendit, ja sa ishte magnituda
Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 08:11
Një pjesë e madhe e Turqisë perëndimore u zgjua nga dridhje të forta sizmike, ndërsa tërmetet vazhdojnë të godasin rajonin Sindregi të Balikesirit.
Drejtoria e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) njoftoi se një tërmet me magnitudë 4.2 ballë ndodhi në orën 07:58 me epiqendër në Sindregi, Balikesir.
Thellësia fokale e dridhjes u raportua të ishte 6.8 kilometra.
Ndërsa tërmeti u bë shpejt temë diskutimi në mediat sociale, shumë qytetarë raportuan se u zgjuan nga gjumi nga dridhja dhe se ishin shumë të frikësuar.