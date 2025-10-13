Tronditet Serbia,mësohet paga marramendëse që fitonte trajneri që dha dorëheqjen në mes të ndeshjes me Shqipërinë
Dragan Stojkoviç pësoi turpërimin më të madh të karrierës së tij sportive të shtunën në darkë, kur tifozët e detyruan të jepte dorëheqjen si trajner i Serbisë gjatë ndeshjes ndaj Shqipërisë. Koret kundër tij bënë që “Piksi” të çohej në këmbë, të ngrinte duart lart e përshëndetej me turmën, duke lënë zëvendësin që të drejtonte ekipin në minutat e fundit.
Ai konfirmoi dorëheqjen pak minuta pas sfidës dhe braktisi ekipin e Serbisë para se ky i fundit të udhëtonte drejt Andorrës për ndeshjen e radhës. Një veprim që është mirëpritur nga tifozët serbë, por që nuk ka kaluar pa kritika. Dhe një nga njerëzit që e ka kritikuar gjithmonë, ish-futbollisti Rade Bogdanoviç, ka lëshuar “bombën” e radhës duke zbuluar një shumë marramendëse që Stojkoviç ka fituar në vitet e tij në drejtimin e Serbisë.
“Mbërritja e tij solli një ringjallje që zgjati pak. Askush i gjallë në këtë tokë nuk do të lejonte atë të merrte një rrogë prej 11 milionë eurosh nga Federata për 4 vite e gjysmë pa arritur rezultate. Ai ishte shumë me fat që disa njerëz mendonin se mund ta bënte një gjë të tillë, tani kemi përpara një kapitull të ri.
Ne kemi një trajner i cili nuk pranonte kritika, por që duhet të kuptojë se rroga e të cilit ishte sa e 70 kirurgëve më të mirë. Kjo është arsyeja pse ai duhet të jetë i hapur edhe ndaj kritikave”, tha Bogdanoviç, i cili e ka sulmuar gjithmonë publikisht Stojkoviç.
Në mediat serbe shpjegohet se Stojkoviç kishte një rrogë fikse prej 1,4 milionë eurosh në vit, por me bonuse të rëndësishme që mendohet se kanë çuar në shifrën marramendëse të 11 milionë eurove të fituara nga ai në këto vite në drejtim.