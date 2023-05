I rritur në akademinë e Bayern Munchen, futbollisti i talentuar nga Kosova zgjedh të përfaqësojë Shqipërinë

Shqipëria gjatë muajve të fundit është angazhuar shumë fort për të bindur lojtarë të ndryshëm të zgjedhin kombëtaren kuqezi për ë përfaqësuar. Nëse me Nedim Bajramin e bllokoi FIFA, këtë herë FSHF ka goditur në shenjë.Trajneri Reja ka arritur të bindë një nga talentet më të spikatur shqiptarë, Meritan Shabanin. Mësohet se 22-vjeçari i rritur në akademinë e Bayern Munchen ka pranuar të përfaqësojë kombëtaren kuqezi.

Ai aktualisht është pjesë e VVV Venlo në Holandë, klub i cili e huazoi në janar nga Wolves, klubi që ka në pronësi kartonin e mesfushorit. Shabani ka kontratë me “Ujqërit” deri në fund të sezonit me opsionin e rinovimit edhe për një tjetër vit.

Ai pritet të jetë pjesë e kombëtares në miqësoret e muajit qershor, kur edhe do bëjë debutimin e tij me kombëtaren. Shabani ka lindur në Mynih të Gjermanisë dhe është me origjinë nga Kosova. Ai mund të luajë pas sulmuesve dhe si sulmues i djathtë.