Formacionet/ Interi pret Veronën, Inzaghi merr vendimin për Kristjan Asllanin

Interi mbrëmjen e sotme do të pres Veronën, duke nisur nga ora 20:45 në shtëpi. Ajo që pikas në formacionin e ziklatërve është rikthimi si titullarë i mesfushorit shqiptare Kristjan Asllani.

Ai do të jenë në detyrën e “regjizorit” sëbashku me Frattesin. Për Interi kjo ndeshje do të jetë shumë e rëndësishme, pas rezultateve negative të fundit në kampionat.

Aktualisht diferenca me Napolin kryesues ka shkuar në 6 pikë. Ndërsa të martën zikaltërit presin në “San Siro” Barcelonën, ndeshje e vlefshme për fazën gjysmëfinale të Champions League.