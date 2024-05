Ancelotti shënoi rekord me fitoren e Realit ndaj Bayern: Nuk e besonim...

Real Madrid siguroi një tjetër finale të Champions League ndersa trajneri Anceloti shenoi rekordin e radhes.

"Galaktikët" mposhtën 2-1 me përmbysje Bayern Munich në një fund dramatik, teksa Joselu në minutat 88-të dhe 90+1 zhvlerësoi golin e Davies.

Pas ndeshjes për mediet trajneri Carlo Ancelotti i "Los Blancos" është parë në lot, teksa vendos rekord me finalen e gjashtë në këtë kompeticion, katër nga të cilat i ka fituar. Italiani ka shprehur gjithë vlerësimin për ekipin, teksa shton se as vet nuk e besonte se do ishte këtu.

"Ndodhi përsëri ajo që ka ndodhur shumë herë, që është diçka e pashpjegueshme, ka ndodhur përsëri.

Tifozët që shtyjnë dhe disa lojtarë që besojnë. Ne kemi luajtur mirë, mendoj se ishte e vështirë.

Por ne e kishim kontrollin e lojës, nuk e humbëm durimin kur ata shënuan dhe e rikuperuam lojën.

Dua të falënderoj tifozët, klubin dhe mbi të gjitha lojtarët, të cilët kanë pasur një sezon që askush nuk e ka bërë.

Unë nuk e prisja që kjo skuadër të arrinte në finale. Është koha për të festuar me tifozët, është një lumturi që 'infekton' lojtarët", tha Ancelotti.

Më 1 qershor në Londër, Real Madrid luan kundër Dortmund në finalen e Champions League.