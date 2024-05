"O ti o unë në këtë shtëpi", Juli përplaset me Egla Cenon, aktorja: Jam gruaja e një burri dhe unë

"Jam edhe une gruaja e nje burri", kjo ka qene nje nga shprehjet qe Egla Ceno ka perdorur ne debatin e forte me Jul Deden se fundi brenda shtepise se Big Brother.

Te dy ata kane aluduar per situaten jashte shtepise, pasi Egla i ka thene aktorit se atje ai nuk do kishte shans te sillej keshtu, ndersa ne anen tjeter, Jul Deda i ka kerkuar asaj, qe te mos i permende femijet.

"Mos i permend me" tha Juli.

Do ta bej sa here te me cenosh-tha Egla.

Jo, nuk do ta besh, dhe e di pse, o ti o une ne kete big Brother- vijoi Juli.

Mbrëmja e djeshme nuk ka qenë aspak e qetë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Debatet mes Eglës, Julit dhe Merionit kanë agravuar me tone të larta.

Egla e ka akuzuar Julin se ky i fundit e ka ngacmuar, madje duke përmendur edhe familjen e tij.

Ndërkohë që Juli i ka thënë Eglës që duhet t’i kërkojë ndjesë që ka përmendur familjen e tij, Egla është shprehur se nuk i ka aspak arsye që t’i kërkojë ndjesë.

Në momentin që ka qenë tepër e ngarkuar, Egla ka shpërthyer në lot, madje është shprehur se po të kishte mundësi do t’i denonconte në polici, si Julin ashtu edhe Meritonin.

Pjesë nga debati:

Egla: Jam e mbledhur, më duhet t’u denoncoj të dyve në polici. Të dy në polici e keni vendin, burrecër. Një grua nuk e meriton këtë, o ndyrsira. Keni ditë që më bini në qafë. Mendoje tek nëna jote, tek motra jote.