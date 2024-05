"Nëse dalin mesazhet, ju…", Heidi paralajmëron Romeon dhe Erjolën

Në Big Brother VIP së fundmi u diskutua raporti i Romeo Veshajt me Erjola Doçin, para se të futeshin në shtëpi.

Graciano, gjatë Prime, tha se Erjola ia ka treguar mesazhet ku Romeo i kishte shkruar asaj dhe i kishte thënë se e ka fiksim, ndërsa ajo nuk i ka kthyer përgjigje.

Dyshja e mohuan të dy këtë histori, ndërsa Erjola ka qenë e tensionuar gjatë mbrëmjes. Në një bisedë me Heidin, kjo e fundit i tha se ‘nëse dalin ato mesazhe, ju do dilni gropë’.

Heidi: Jam me vërtetë shumë rehat. Shoqëria jashtë, troç po e them, ka dy mesazhe, po i nxori e di si dilni ju, gropë. Nga unë s’ka asnjë problem.

Erjola: Nuk ka asnjë mesazh. Po ta thotë Erjola. O Heidi si bëhen shantazhet? Duke thënë që kam fakte. Fakt është fjala ime, ose merre bazë ose jo, kaq.

Heidi: Dakord, ta themi paraprakisht se nuk ka asnjë të keqe.

Erjola: Ti do me qenë e larë me veten je në rregull. Edhe unë fjalën time, ka peshë si shkëmbi të paktën në këtë histori.