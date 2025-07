Ancelotti dënohet me një vit burg në Spanjë për mashtrim tatimor

Ish-trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, ishte dënuar me një vit burg për një shkelje tatimore që lidhet me vitin tatimor 2014, ndërsa aktualisht është liruar nga akuzat për një shkelje të ngjashme që lidhet me vitin 2015 .

Burime ligjore kanë informuar EFE-në se Neni 30 i Gjykatës Provinciale të Madridit e ka dënuar gjithashtu atë, në lidhje me mashtrimin e vitit 2014, me një gjobë prej 386.361.93 eurosh dhe me humbjen e mundësisë për të marrë ndihmë, ose subvencione publike dhe të drejtën për të gëzuar përfitime ose stimuj tatimorë ose të Sigurimeve Shoqërore për tre vjet.

Edhe pse ai u lirua nga akuzat për mashtrim të dyshuar me tatimin mbi të ardhurat personale në vitin 2015, gjykata vendosi që përgjegjësia civile që rrjedh nga dënimi u deklarua në favor të Thesarit Publik në shumën prej 386.361.93 eurosh.

Zyra e Prokurorit akuzoi ish-trajnerin e Real Madridit për mashtrim ndaj thesarit publik prej 1.062.079 eurosh në vitet fiskale 2014 (386.361 euro) dhe 2015 (675.718 euro) gjatë periudhës së parë të italianit në krye të Real Madridit.

Gjatë gjyqit, të mbajtur më 2 dhe 3 prill në Gjykatën e Madridit, Ancelotti tha se nuk kishte menduar kurrë të mashtronte Thesarin dhe se kishte bërë atë që i kishin thënë klubi dhe këshilltarët e tij, kishte kërkuar lirimin e tij nga akuzat dhe, nëse dënohej, kishte kërkuar që ndaj tij të zbatoheshin rrethanat lehtësuese të kompensimit për dëmet, pasi të kishte zgjidhur borxhin deri në dhjetor 2021 dhe vonesat e panevojshme.