Akuzohet për përdhunim, gjykata spanjolle merr vendimin për ish-mbrojtësin e Barcelonës

Ish-lojtari i Barcelonës, Dani Alves fitoi apelin e tij kundër një dënimi për sulm seksual, pasi një gjykatë spanjolle përmbysi vendimin të premten. Alves u shpall fajtor në shkurt 2024 për përdhunimin e një gruaje në një klub nate në dhjetor 2022 dhe u dënua me katër vjet e gjashtë muaj burg, me ish-mbrojtësi i Brazilit dhe Barcelonës që mohoi se kishte kryer akte të tilla.

Gjykata vendosi të premten se kishte “prova të pamjaftueshme” për të përjashtuar prezumimin e pafajësisë së Alves.

Para gjyqit të vitit të kaluar, viktima e supozuar u tha prokurorëve të shtetit se kishte kërcyer me Alves në klubin e natës dhe kishte hyrë me dëshirë në banjë, por më vonë kur ajo donte të largohej, ai nuk e la. Ajo tha se ai e goditi me shuplakë, e ofendoi dhe e detyroi të kryente marrëdhënie seksuale kundër dëshirës së saj.

Alves i mohoi këto akuza në gjyqin tre-ditor.

“Ajo nuk më tha kurrë të ndaloja. Ne të dy po kënaqeshim”, tha Alves, ndërsa përsëriti se gruaja nuk kërkoi kurrë të largohej ose nuk bëri asnjë shenjë se nuk donte të bënte seks me të. Ai gjithashtu mohoi ta kishte goditur apo ofenduar atë.

Alves, tani 41 vjeç, u mbajt në burg nga 20 janari 2023 deri në mars 2024 derisa u lirua pasi pagoi 1 milion euro për lirimin me kusht, ndërsa priste apelimin e tij.

Prokurorët kërkuan që dënimi i tij me burg të rritet në nëntë vjet ndërsa avokati i viktimës donte që ai të qëndronte pas hekurave për 12 vjet.

Ky vendim mund të apelohet në gjykatën supreme spanjolle në Madrid.