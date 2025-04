Pamela Anderson rikthehet në tapetin e kuq me një look të thjeshtë dhe pa grim

Pamela Anderson bëri një rikthim me stil në tapetin e kuq gjatë ceremonisë vjetore të New York Women in Film & Television Muse Awards, duke shënuar paraqitjen e saj të parë pas SAG Awards.

Pasi nisi turneun e shtypit për The Last Showgirl me printime të guximshme me lule, pamja e saj ka marrë një kthesë drejt një qasjeje më të përmbajtur dhe të sofistikuar – një ndryshim që kjo veshje e pasqyroi në mënyrë të përkryer.

Pamja e saj elegante, e prezantuar për herë të parë në koleksionin e vjeshtës 2025 të Tory Burch muajin e kaluar, bazohej te lojërat e teksturave dhe nuancave delikate. Xhaketa me prerje në formën e orës së rërës i tregonte belin, ndërsa supet ishin lehtësisht të strukturuara, duke i dhënë një pamje stoike.

Megjithatë, ishte materiali i saj i shkëlqyeshëm që e bënte vërtet të veçantë, duke krijuar efektin e një pëlhure mëndafshi të tejdukshëm.

Xhaketa u kombinua me një fund të palosur në të njëjtën nuancë, por me një teksturë më të shndritshme, duke krijuar një kontrast delikat.

Pamja u plotësua me geta të tejdukshme, sandale elegante me rripa dhe një çantë të bardhë, detaje që i dhanë veshjes së saj një prekje të rafinuar dhe moderne.