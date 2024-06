A ka shanse Shqipëria për të fituar përballë Kroacisë? Meri Shehu bën parashikimin për Kombëtaren

Shqipëria do të përballet me Kroacinë, ndeshja e dytë pas asaj me Italinë.

Në Top Arena Meri Shehu ka bërë parashikimin e saj për këtë ndeshje, e sipas yjeve, ajo thotë se Shqipëria ka shanse për të fituar.

“I kam parë yjet me seriozitet dhe në mes të të gjithave më doli Plutoni, që do të thotë është planeti i metamorfozës…

Por sinqerisht, ne kemi shanse të papara të ringjallemi nga ai hiri i ndeshjes së parë. Mendoj se e kemi shansin e metamorfozës. Shanset për një ndryshim ekzistojnë. Yjet shohin fitore për Shqipërinë”, tha ajo.