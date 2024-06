Për “jetë a vdekje”, Sylvinho gati të shkruajë historinë ndaj Kroacisë

Shqipëria do të luajë me Kroacinë një nga ndeshjet më të rëndësishme në Euro 2024. Kuqezinjtë në orën 15:00 do të sfidojnë kroatët në sfidën e dytë në grupin B.

Në “Volksparkstadio” ekipet përplasin “brirët” vetëm për 3 pikët për të mbajtur “gjallë” shpresat për kalimin e grupit. Sylvinho do të luajë për “jetë a vdekje” , pasi ndaj kroatëve luan ndeshjen e “jetës”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Aktualisht të dyja ekipet kanë nga 0 pikë në grupin B, pasi në sfidat e para të tyre janë mposhtur nga Italia dhe Spanja. Në këto kushte dueli mes tyre ditën e sotme është “finale” për vendin e 3-të.