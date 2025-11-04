Anulohen fluturimet në këtë aeroport, shkak problemet e sigurisë
Administrata Federale e Aviacionit (FAA) njoftoi se ka pezulluar të gjitha fluturimet në Aeroportin Kombëtar Ronald Reagan në Uashington për shkak të një problemi sigurie.
Sipas FlightRadar24, një faqe interneti për ndjekjen e fluturimeve, pezullimi është shkaktuar nga një kërcënim i pakonfirmuar ndaj një aeroplani të United Airlines, i cili ishte ndarë nga avionët e tjerë në aeroport.
FAA dhe United Airlines nuk kanë dhënë ende koment për këtë situatë.
