Virozat e stinës, shurupi i përgatitur në kushte shtëpie që largon kollën

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 18:27
Soft

Virozat e stinës, shurupi i përgatitur në kushte shtëpie

Moti i ftohtë dhe situata gripale në vend ka bërë që shumë persona t’i drejtohet qendrave shëndetësore për vizita.

Në këto kushte mjekët këshillojnë të ushqeheni shëndetshëm duke pirë sa më shumë lëngje si dhe të visheni trashë për të evituar temperaturat e ulëta.

Ekziston një shurup i bërë në kushte shtëpie që largon kollën torturuese brenda 24 orëve.

Përbërësit për shurupin:

2 gota ujë

1 limon

1 qepë

2 lugë mjaltë

