Raporti i OKB për ndryshimet klimatike: Përdorimi global i qymyrit arrin nivelin më të lartë historik

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 18:10
Bota

Një raport i publikuar së fundmi nga Kombet e Bashkuara ka nxjerrë në pah një përfundim shqetësues, ku pavarësisht përparimeve në përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë, emetimet e gazeve serrë në mbarë botën vazhdojnë të kenë një trend në rritje.

Sipas raportit vjetor “Gjendja e Veprimit për Klimën”, përdorimi global i qymyrit arriti një rekord historik vitin e kaluar, duke vënë në rrezik efektivitetin e përpjekjeve ndërkombëtare për të luftuar ngrohjen globale.

Edhe pse përdorimi i qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike u ul, për shkak të rritjes së ndjeshme të energjisë së rinovueshme, kërkesa e përgjithshme për energji elektrike u rrit aq shumë sa që shkaktoi gjithsesi një rritje në përdorimin total të qymyrit.

Raporti paraqet një tablo të zymtë mbi përpjekjet për të shmangur pasojat gjithnjë e më të rënda të krizës klimatike. Shumica e vendeve nuk po arrijnë të përmbushin objektivat për uljen e emetimeve të gazeve serrë, të cilat vazhdojnë të rriten, megjithëse me një ritëm më të ngadaltë se në të kaluarën.

Për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5°C mbi nivelet para-industriale, siç përcaktohet në Marrëveshjen e Parisit për Klimën, bota duhet të arrijë emetime zero deri në vitin 2050.

Kjo do të thotë se më shumë sektorë duhet të kalojnë në përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë në vend të naftës, gazit natyror apo lëndëve të tjera djegëse fosile.

