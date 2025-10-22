LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pas Luvrit, tjetër grabitje në Francë: Zhduken mijëra monedha nga muzeu Diderot

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 18:22
Bota

Pas Luvrit, tjetër grabitje në Francë: Zhduken mijëra

Një tjetër grabitje e bujshme ka ndodhur në Francë, vetëm pak orë pas vjedhjes në Muzeun e Luvrit. Këtë herë, objektiv ka qenë Maison des Lumières Denis Diderot, muzeu i kushtuar filozofit të Ndriçimit, në Langres, rajoni Haute-Marne në verilindje të vendit.

Ngjarja ndodhi natën e së dielës, kur muzeu ishte i mbyllur për shkak të një feste. Grabitësit hynë me forcë dhe thyen një vitrinë ekspozuese, duke marrë një koleksion historik prej 1,633 monedhash argjendi dhe 319 monedhash ari, që datonin nga vitet 1790 deri në 1840.

Autoritetet lokale njoftuan se thesari ishte zbuluar gjatë rinovimeve të ndërtesës në vitin 2011 dhe muzeu mbetet i mbyllur deri në një njoftim të dytë. Policia po kryen hetime në bashkëpunim me stafin e muzeut, duke regjistruar çdo objekt të zhdukur.

Ngjarja po trajtohet si grabitje e targetuar, ndërsa fakti që ka ndodhur në të njëjtën fundjavë me vjedhjen në Luvr ka ngritur shqetësime për një valë të re sulmesh ndaj institucioneve kulturore në Francë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion