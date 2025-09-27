Thelbësore për shëndetiin e kockave, ja si mund të merrni mjaftueshëm vitaminë D gjatë vjeshtës dhe dimrit
Vitamina D luan një rol të rëndësishëm në shëndetin e përgjithshëm, por mund të jetë e vështirë të merret në sasi të mjaftueshme, veçanërisht në muajt më të ftohtë.
Vitamina D njihet mirë për mbështetjen e shëndetit të kockave, por gjithashtu ka ndikim në shëndetin e zemrës dhe të traktit tretës.
Është më e vështirë ta marrësh sepse shumë nga përthithja dhe mënyra se si vitamina shndërrohet në një substancë të përdorshme në trupin tonë vjen nga dielli. Ju duhet dielli kur është lart në qiell, jo gjatë lindjes ose perëndimit, që trupi të përthithë vitaminën D në mënyrë efektive.
Disa peshq yndyrorë dhe fruta deti përmbajnë natyrshëm vitaminë D, por ajo nuk gjendet zakonisht në ushqimet e tjera, ndaj njerëzit zakonisht nuk marrin mjaftueshëm vitaminë D nga ushqimi. Ekspozimi ndaj diellit ndihmon, por në muajt e vjeshtës dhe dimrit, kur ka më pak dritë dielli, mungesat janë më të shpeshta.
Një i rritur mesatar ka nevojë për 800 njësi ndërkombëtare vitaminë D në ditë, që përkthehet në rreth 15 deri në 30 minuta ekspozim të mirë dhe të drejtpërdrejtë ndaj diellit. Nuk ka nevojë të vishni rroba plazhi për të marrë diell. Mund të jeni të veshur plotësisht, me diellin që ndriçon fytyrën ose duart, dhe kjo është e mjaftueshme. Sigurohuni që të merrni diell gjatë orëve kur dielli është më i fortë, jo në lindje ose perëndim.
Disa dimra janë të butë, por të tjerët kërkojnë që të mbuloheni plotësisht për t’u ngrohur, duke lënë pak ose aspak lëkurë të ekspozuar ndaj diellit. Nëse jeni plotësisht i mbuluar me rroba dimri që mbulojnë duart dhe fytyrën, nuk do të merrni të njëjtin nivel rrezatimi UV dhe vitaminë D sikurse dikush që kalon kohë jashtë në një klimë më të ngrohtë.
Nëse kaloni shumë kohë brenda, veçanërisht në hapësira pa dritare, Dr. Ren rekomandon marrjen e një suplementi vitaminë D pa recetë.
Nëse merrni suplemente, ju duhet më shumë se 800 njësi ndërkombëtare në ditë, sepse nuk do të përthithni 100% të dozës nga suplementi, prandaj merrni si bazë 5000 njësi ndërkombëtare. Është një suplement dhe është i sigurt për t’u marrë. Nëse ka pak tepri, trupi e nxjerr jashtë.
Mungesa e vitaminës D është e zakonshme tek njerëzit që kalojnë shumë kohë brenda dhe pak kohë jashtë. Një efekt anësor i zakonshëm i operacioneve për humbje peshe, si gastric sleeve, është ulja e përthithjes së vitaminës D, kështu që këta njerëz mund të kenë nevojë për më shumë suplemente se mesatarja.
Njerëzit me fibrozozë cistike ose sëmundje të veshkave dhe mëlçisë kanë probleme me përthithjen, sepse këto organe ndihmojnë në metabolizmin e vitaminës D. Dr. Ren sugjeron që ata të kontrollojnë nivelet dhe të konsiderojnë suplementim shtesë.
Vitamina D njihet për rolin e saj në përthithjen e kalciumit dhe shëndetin e kockave, por studimet e fundit tregojnë edhe lidhje midis vitaminës D dhe shëndetit të zemrës, si dhe uljen e rrezikut për disa kancere.
Disa studime të reja po tregojnë gjithashtu se vitamina D është e rëndësishme për funksionin e duhur të muskujve, si zemra që rreh vazhdimisht, dhe për uljen e rrezikut nga shumë lloje kanceresh. Janë studime të reja, ndaj nuk dua t’i teproj rëndësinë, por as nuk dua që njerëzit t’i nënvlerësojnë dhe të thonë që nuk janë të rëndësishme.